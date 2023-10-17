В КР с начала года корью заболели почти 3 тыс. человек, большинство из них - дети

В Кыргызстане с начала года корью заболели 2 тыс. 842 человека, большинство из них - дети в возрасте до 4-х лет.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения КР.

По их данным, больше всего заболевших зарегистрировано в Бишкеке (757 человек), в Оше (321 человек), в Ошской (670 человек), Чуйской (389 человек) и Джалал-Абадской областях (440 человек).

«Однако после запуска кампании по дополнительной иммунизации против кори и краснухи в ответ на вспышку кори и по достижению более высокого охвата в Оше и Ошской области передача инфекции заметно снизилась и в неделю регистрируется максимально по 5 случаев. В Бишкеке и Чуйской области из-за низкого уровня охвата ситуация остается напряженной, и в неделю регистрация случаев достигает от 20 до 50 случаев», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в целом ситуация по кори в Кыргызстане остается напряженной. С началом учебного года участились заболевания среди учащихся общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждениях. Для недопущения инфекции в организованные коллективы были направлены санитарные предписания по недопущению непривитых детей в организованные коллективы.

Напомним, 18 сентября в Кыргызстане стартовала кампания по дополнительной иммунизации против кори и краснухи в ответ на вспышку кори.



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