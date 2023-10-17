Внедрение системы «Санарип аймак». Мэр Бишкека дал ряд соответствующих поручений 

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров провел плановое совещание по внедрению системы «Санарип аймак», сообщают в пресс-службе муниципалитета.
По их данным, в ходе совещания градоначальник выслушал информацию о результатах проделанной работы по вопросам, которые были поручены ранее.
После мэр столицы заявил о необходимости принятия срочных мер по организации регистрации в информационной автоматизированной системе «Санарип аймак» и поручил внедрить ее в кратчайшие сроки.
Так, по итогам совещания муниципальным администрациям районов было поручено:
- в срочном порядке усилить работу по регистрации граждан в системе «Санарип Аймак»;
- еженедельно предоставлять информацию о работе по регистрации граждан в системе «Санарип Аймак».
Центрам обслуживания населения Бишкека до 20 октября 2023 года предоставить информацию о количестве прописанных граждан на территории города.
ГУВД согласно имеющейся информации предоставить данные о зарегистрированных гражданах по Бишкеку.
Заместителям мэра (Шамыралиеву, Орунтаеву, Мозгачевой, Сазыкулову) согласно курируемому направлению проработать вопрос с организациями независимо от форм собственности, в оперативном порядке проработать вопрос регистрации сотрудников, членов их семей к системе «Санарип Аймак» в ближайшие дни, включая выходные, до полной регистрации.
Руководителю аппарата мэрии Азизу Садырбекову:
- проработать вопрос с операторами сотовой связи о необходимости регистрации граждан в системе «Санарип Аймак» путем рассылки СМС-сообщений;
- еженедельно проводить анализ работы по регистрации граждан в системе «Санарип Аймак» и вносить данные на рассмотрение руководства;
- установить персональную ответственность глав муниципальных администраций районов и начальников муниципальных территориальных управлений за выполнение задач по регистрации граждан в системе «Санарип Аймак».
Главам административных районов Бишкека поручено:
– в месячный срок совместно с представителями ОАО «Государственная страховая организация» утвердить график встреч и организовать встречи с активами, трудовыми коллективами квартальных и домовых комитетов по административным районам;
– совместно с ГСО в недельный срок внести в мэрию предложения по разработке трехлетнего календарного плана (графика) работы по страхованию жилых помещений граждан от пожаров и стихийных бедствий;
– совместно с представителями ГСО на постоянной основе проводить работу по информированию населения о страховании жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий.
Кабар