Внедрение системы «Санарип аймак». Мэр Бишкека дал ряд соответствующих поручений

Мэр Бишкека Эмилбек Абдыкадыров провел плановое совещание по внедрению системы «Санарип аймак», сообщают в пресс-службе муниципалитета.

По их данным, в ходе совещания градоначальник выслушал информацию о результатах проделанной работы по вопросам, которые были поручены ранее.

После мэр столицы заявил о необходимости принятия срочных мер по организации регистрации в информационной автоматизированной системе «Санарип аймак» и поручил внедрить ее в кратчайшие сроки.

Так, по итогам совещания муниципальным администрациям районов было поручено:

- в срочном порядке усилить работу по регистрации граждан в системе «Санарип Аймак»;

- еженедельно предоставлять информацию о работе по регистрации граждан в системе «Санарип Аймак».

Центрам обслуживания населения Бишкека до 20 октября 2023 года предоставить информацию о количестве прописанных граждан на территории города.

ГУВД согласно имеющейся информации предоставить данные о зарегистрированных гражданах по Бишкеку.

Заместителям мэра (Шамыралиеву, Орунтаеву, Мозгачевой, Сазыкулову) согласно курируемому направлению проработать вопрос с организациями независимо от форм собственности, в оперативном порядке проработать вопрос регистрации сотрудников, членов их семей к системе «Санарип Аймак» в ближайшие дни, включая выходные, до полной регистрации.

Руководителю аппарата мэрии Азизу Садырбекову:

- проработать вопрос с операторами сотовой связи о необходимости регистрации граждан в системе «Санарип Аймак» путем рассылки СМС-сообщений;

- еженедельно проводить анализ работы по регистрации граждан в системе «Санарип Аймак» и вносить данные на рассмотрение руководства;

- установить персональную ответственность глав муниципальных администраций районов и начальников муниципальных территориальных управлений за выполнение задач по регистрации граждан в системе «Санарип Аймак».

Главам административных районов Бишкека поручено:

– в месячный срок совместно с представителями ОАО «Государственная страховая организация» утвердить график встреч и организовать встречи с активами, трудовыми коллективами квартальных и домовых комитетов по административным районам;

– совместно с ГСО в недельный срок внести в мэрию предложения по разработке трехлетнего календарного плана (графика) работы по страхованию жилых помещений граждан от пожаров и стихийных бедствий;

– совместно с представителями ГСО на постоянной основе проводить работу по информированию населения о страховании жилых помещений от пожаров и стихийных бедствий.

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