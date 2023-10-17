Осужденные из Кыргызстана сумели занять 4 место на Всемирном шахматном турнире

Как сообщили в ведомстве, в соревнованиях приняли участие 118 сборных из 50 государств мира.

Служба исполнения наказаний организовала при содействии Кыргызского шахматного союза участие местных осужденных в III Межконтинентальном онлайн-турнире «Шахматы за свободу» среди лиц, содержащихся в тюрьмах.

Как сообщили в ведомстве, в соревнованиях приняли участие 118 сборных из 50 государств мира.

Среди лучших из лучших команда Кыргызстана заняла почетное 4 место. Призовые места заняли Индия, Монголия и Филиппины. Все участники получили соответствующие сертификаты и дипломы.

В ведомстве отметили, что это достижение можно назвать плодотворным результатом непрерывной работы сотрудников пенитенциарной службы КР в направлении ресоциализации лиц, содержащихся в местах лишения свободы.

«Шахматы – это то, что дает заключенным чувство выполненного долга, способность осознавать необходимость думать о будущем. Это игра, как и жизненные уроки, формирует в мозгу стратегию правильного мышления на каждом этапе пути. В настоящее время совместно с Кыргызским шахматным союзом ведутся переговоры по вопросу проведения подобных онлайн-соревнований на постоянной основе», - сказал начальник Управления воспитательной и социальной работы СИН Нурдин Бердикожоев, поздравляя гроссмейстеров с таким успехом.

Справка: Крупнейший турнир среди исправительных служб мира под названием «Шахматы за свободу», организованный ФИДЕ и офисом шерифа округа Кук в Чикаго, был впервые проведен в 2019 году.

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