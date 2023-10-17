"Содержится даже в игрушках". Эксперты о том, как свинец тормозит развитие детей

Свинец затормаживает умственное развитие детей.

Об этом рассказала СМИ программный менеджер ОО "ЭКОИС Бишкек" Индира Жакипова.

"Если взять в целом, глобально - для страны, для планеты - это вопрос генофонда, - говорит она. - Источники загрязнения свинцом могут быть разными, но самые главные и основные для Кыргызстана - это наши хвостохранилища, расположенные в основном на юге страны. Дети, которые проживают рядом, оказываются под вредным воздействием. Поэтому мы хотим поднять эту тему и привлечь внимание общественности".

"Свинец остается в окружающей среде очень долго. Его можно обнаружить на стенах старых построек, покрашенных краской, содержащей свинец, в детских игрушках, даже в губной помаде, в некотором электрическом оборудовании, посуде", - добавила начальник управления отдела общественного здравоохранения и лицензирования Минздрава Зинат Бейшебаева.

В настоящее время, по данным исследователей, у каждого третьего ребенка в мире в крови содержится такое количество свинца, которое может нанести необратимый неврологический, когнитивный и физический вред. Из-за широкого распространения свинцового загрязнения практически все население подвергается риску его воздействия, независимо от социально-экономического статуса, расовой и этнической принадлежности.

Дети дошкольного возраста наиболее восприимчивы к вредному воздействию свинца, поскольку их нервная система находится в стадии формирования. Между тем из-за низкой осведомленности и настороженности специалистов зачастую большинство случаев свинцового отравления остаются нераспознанным. За исключением высоких доз свинцовое отравление очень трудно или невозможно диагностировать без данных анализов крови.

В связи с этим в Кыргызстане планируют усиление потенциала национальных лабораторий и систем здравоохранения для мониторинга концентрации свинца и других тяжелых металлов в крови, моче и других средах.



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