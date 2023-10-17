Кыргызстан ограничил безвизовый режим для иностранных граждан: комментарий МИД

Власти Кыргызстана приняли решение о введении ограничения в отношении иностранных граждан, на которых распространяется безвизовый режим.

Об этом сообщили в МИД.

По его данным, кабинетом министров утверждено положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории Кыргызской Республики.

«Данное положение предусматривает ряд следующих новшеств — отмену visa-run. Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока пребывания на территории республики, теперь будет ограничена введением в действие безвизового режима по принципу «60/120», — говорится в сообщении.

Как пояснили в МИД, при использовании безвизового режима сроком до 60 дней повторный въезд для соответствующей категории иностранцев теперь будет возможен только через 60 дней с «момента предыдущего выезда из страны».

«В отношении граждан, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу «90/180», — проинформировали в ведомстве.

МИД рекомендует иностранцам «заранее планировать свое пребывание» на территории государства и в случае необходимости «оформлять соответствующие разрешительные документы».

«Министерство подчеркивает, что изменения отражают стремление кабинета министров Кыргызской Республики к обеспечению более эффективного управления миграционными потоками и улучшению общей безопасности страны», — отмечается в сообщении.



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