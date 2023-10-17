ГКНБ: По месту жительства членов ОПГ проведены обысковые мероприятия

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время ведётся следствие.

В рамках мер реализации внутриполитического курса высшего политического руководства КР по искоренению организованной преступности как дальнейшего эффективного демонтажа её идеологии и финансово-материальных основ, ГКНБ КР совместно с ОБОП по Иссык-Кульской и Нарынской облястям, УВД по Иссык-Кульской области расследуется уголовное дело, в рамках которого на территории Иссык-Кульской области, 15 октября с.г. проведены обысковые мероприятия по месту жительству у следующих лиц имеющих отношение к ОПГ К.Асанбека.

«О.А.К.», 24.05.1976 г.р., «И.Б.Т.», 05.11.1995 г.р., «Э.Э.Э.», 20.08.1996 г.р., «К.Н.А.», 19.09.1963 г.р. «Т.у.К.», 21.07.1986 г.р., «Ж.Т.К.», 14.07.1970 г.р. «М.М.И.», 15.08.1976 г.р., «С.Т.К.», 24.10.1976 г.р., «К.Р.К.», 01.09.1971 г.р., «А.К.Ш.», 05.04.1956 г.р.

В настоящее время ведётся следствие.