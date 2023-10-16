Ташиев и Ятимов провели переговоры по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы

Бишкек, "Саясат.kg". Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

16 октября 2023 года по поручению Президента Республики Кыргызстан Садыра Жапарова и Президента Таджикской Республики Эмомали Рахмона в городе Бустон Республики Таджикистана состоялась очередная встреча Правительственных делегаций Республики Кыргызстан под руководством Ташиева К.К. и Таджикской Республики под руководством Ятимова С.С. по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской границы.

В ходе встречи руководители делегаций выразили удовлетворение ходу выполнения сторанами договоренностей по описанию прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках.

Топографическим рабочим группам и рабочим группам по правовым вопросам Правительственных делегаций Республики Кыргызстан и Таджикской Республики по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской Государственной границы были даны конкретные поручения по активизации работ и урегулирование всех имеющихся приграничных вопросов.

Резюмируя деятельность рабочих групп, руководители делегаций вновь особо подчеркнули важность подписания Протокола №44 от 2 октября 2023 года в реализации всех работ и ускорении процесса делимитации кыргызско-таджикской государственной границы и выразили готовность в неукоснительном выполнении его положений.

Встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

Пресс служба аппарата полномочного представителя Президента КР в Баткенской области