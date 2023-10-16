Создание института биотехнологий обсуждают аграрные вузы Кыргызстана и России

Министр образования также выразил надежду на то, что итоги панельных дискуссий лягут в основу предложений по реализации идеи.

Или еще один из итогов форума ректоров университета.



Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в Бишкеке на пленарном заседании третьего Форума ректоров вузов РФ и Кыргызстана рассказал о перспективах создания совместного института биотехнологий.



«Проект находится в стадии обсуждения. Для определения его формата и условий реализации пригласили ведущие российские аграрные университеты, в частности Костромскую сельскохозяйственную академию и Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», — сообщил Фальков.



Министр образования также выразил надежду на то, что итоги панельных дискуссий лягут в основу предложений по реализации идеи.



Минобрнауки РФ сообщает, что Россию на Форуме в Бишкеке представляют более 40 коллег не только из столичных университетов, но и из ведущих образовательных центров Казани, Екатеринбурга, Красноярска, Челябинска, Уфы и других крупных городов, которые открыты для развития диалога, установления контактов и новых проектов.



«Уверен, итоги состоявшихся обсуждений будут способствовать укреплению связей научно-образовательного сообщества, запуску новых проектов и инициатив», — сказал Фальков.



Министр подчеркнул, что Россия и Кыргызстан констатируют стремление устанавливать прямые университетские контакты. «Подтверждение этому — подписанные на Форуме более 50 соглашений о сотрудничестве между российскими и кыргызскими образовательными организациями. Всего же в нашей копилке около 1 тысячи договоров между университетами из разных регионов», — заключил Фальков.