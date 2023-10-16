Законопроект, ужесточающий наказание лиц, уклоняющихся от содержания пожилых родителей, прошел I чтение в ЖК

Инициатором поправок выступает депутат Тазабек Икрамов (Сузакский округ).

Жогорку Кенеш 11 октября рассмотрел и одобрил в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Уголовный кодекс, в Семейный кодекс, в закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе»), предусматривающие ужесточение наказания для уклоняющихся от содержания пожилых родителей.

Инициатором поправок выступает депутат Тазабек Икрамов (Сузакский округ). По его словам, проект закона разработан в целях ужесточения наказания и ограничения работы на государственной службе трудоспособных совершеннолетних лиц, уклоняющихся от содержания своих нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей.

Он отметил, что сейчас для народа стало повседневным явлением видеть, как дети бросают своих родителей. То, что дети оставляют своих родителей, посвятивших им всю свою жизнь, вырастивших и воспитавших их, в домах для престарелых без всякого присмотра вызывает горькое сожаление, сказал депутат.

«Большую часть жителей нашего государства составляют престарелые люди. Если посмотреть на социальные учреждения для престарелых, то их число в республике составляет 6. В центральном доме для престарелых проживает 211 человек. Всю свою жизнь большинство родителей все свои силы и всё свое время посвящали своим детям, старались привить им духовное и нравственное богатство, воспитать в них дух учтивости и вежливости, как знак прощения любого предательства. В последние годы много раз престарелые родители сами оказываются в таком положении», - говорится в справке-обосновании к законопроекту.

Закон, как отметил Икрамов, позволяет наказывать только за недостаточное внимание к детям, а для привлечения к ответственности тех, кто бросил своих родителей, требуется решение суда. Но ни один из родителей не станет писать заявление против своего ребенка, сообщил он.

Предлагается статью 179 Уголовного кодекса изложить в новой версии:

«Уклонение детей от содержания родителей

Уклонение трудоспособных совершеннолетних детей от выплаты алиментов на основании соглашения об уплате алиментов или судебного решения на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей – наказывается штрафом от 500 (50 000 сомов) до 1000 (100 000 сомов) расчетных показателей или лишением свободы на срок от одного до двух лет».

Статью 92 Семейного кодекса изложить так:

«Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей

1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. Администрации социальных стационарных учреждений и органы местного самоуправления обязаны обратиться в суд на взыскание алиментов для нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей, оставшихся на полном самообеспечении».

К требованиям, предъявляемым к государственным гражданским служащим и муниципальным служащим (ст. 12 закона «О государственной гражданской службе и муниципальной службе») дополнить пункт: «3) имеющее обязанность уплачивать алименты на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей».

АКИпресс