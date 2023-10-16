В Жумгале завершили строительство школы, которое было начато в 2016 году

Школа откроет свои двери 16 октября. Она рассчитана на 225 мест.
Завершено строительство школы имени К.Акыева в селе Кызыл-Жылдыз Жумгальского района Нарынской области. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил директор Госстроя Мырзабек Жыпаркулов.
Школа откроет свои двери 16 октября. Она рассчитана на 225 мест.
Строительство объекта было начато в 2016 году за счет средств республиканского бюджета.
В настоящее время завершено строительство спортзала, на стадии завершения работы по благоустройству территории школы.
АКИпресс