В Жумгале завершили строительство школы, которое было начато в 2016 году

Школа откроет свои двери 16 октября. Она рассчитана на 225 мест.

Завершено строительство школы имени К.Акыева в селе Кызыл-Жылдыз Жумгальского района Нарынской области. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил директор Госстроя Мырзабек Жыпаркулов.

Школа откроет свои двери 16 октября. Она рассчитана на 225 мест.

Строительство объекта было начато в 2016 году за счет средств республиканского бюджета.

В настоящее время завершено строительство спортзала, на стадии завершения работы по благоустройству территории школы.



АКИпресс