«Это становится проблемой». Директор «Тазалыка» обратился к стройкомпаниям

Директор муниципального предприятия «Тазалык» Рамиз Алиев сделал обращение компаниям, занимающимся строительным бизнесом в Бишкеке.

В обращении глава МП «Тазалык» просит компании при строительстве многоэтажных домов учитывать планировку контейнерных площадок.

«Одна мусорная площадка рассчитана на один многоэтажный дом. А есть места, где по несколько многоэтажных домов. Мусорные контейнеры не выдерживают нагрузку всех этих домов. Только в одном многоэтажном доме проживают около 2000 человек. Все компании говорят о наличии детских площадок, зеленой зоны, парковки, но ни одна стройкомпания не говорит о собственной мусорной площадке. Никого это не интересует. Это становится проблемой. Лишь малая часть компаний сортирует мусор, в некоторых есть подземные мусорные контейнеры», - сказал Алиев.

Определение местонахождения контейнерных площадок осуществляется через районные администрации по согласованию с МП «Тазалык».

АКИпресс