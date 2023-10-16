ГКНБ: Государству возвращены помещения и возмещен ущерб на общую сумму 593,9 млн. сомов

Бишкек, "Саясат.kg". Общая сумма возмещенного ущерба составила 593,9 млн. сомов.

ГКНБ КР проводит работу по выявлению и пресечению неправомерного предоставления и использования государственного и муниципального имущества. В результате данной работы совместно с ДУМИ мэрии г.Бишкек выявлены факты незаконного предоставления в пользование земельных участков и неисполнения арендаторами условий землепользования, в отношении которых возбужден ряд уголовных дел.

Так, в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что в 2005 году мэрией г.Бишкек были предоставлены земельные участки ОсОО «И.М.С.» и гражданину «А.Э.Т.» во временное пользование. Согласно условиями предоставления земельного участка, указанная компания должна была застроить предоставленную территорию многоквартирными домами и одним из ключевых условий являлось предоставить в муниципальную собственность 10 % от построенных квартир. Однако, данные условия были не соблюдены.

Следует отметить, что полученные мэрией квартиры предполагалось направить на решение социальных вопросов и обеспечить жильем особо нуждающиеся уязвимые слои населения.

Принятыми мерами, в муниципальную собственность передано более 100 квартир, нежилые помещения общей площадью 6 644 кв.м. на сумму 505 млн. сомов и возмещено государству 88,9 млн. сомов. Общая сумма возмещенного ущерба составила 593,9 млн. сомов.

В настоящее время проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению других причастных лиц, а также работа по выявлению и пресечению аналогичных фактов продолжается.