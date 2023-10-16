В Бишкеке девушка до потери сознания избила знакомую, перепившую в клубе

В Бишкеке девушка избила знакомую, разозлившись, что та злоупотребила алкоголем в клубе.

Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон. Постановление размещено на сайте Верховного суда.

Имена изменены.

Как указано в постановлении, в начале июня этого года Кынай со своей знакомой Лунарой около пяти утра выехала из клуба и отправилась в квартиру (к кому из них - не уточняется). Первая девушка, по данным следствия, была настроена агрессивно ко второй из-за ее беспомощного состояния, вызванного сильной интоксикацией алкоголем.



В квартире, заведя Лунару в ванную комнату, Кынай начала обливать ее холодной водой, а протесты и просьбы прекратить не слушала. После того как потерпевшая ее оттолкнула, чтобы выйти из ванной, Кынай пришла в ярость, начала избивать Лунару, нанося ей удары по голове и телу.

Через некоторое время Кынай продолжила избиение Лунары, повалила ее на пол и, сев сверху, нанесла несколько ударов кулаком по лицу, после чего потерпевшая потеряла сознание.

Лунара получила множественные кровоподтеки и ссадины, сотрясение головного мозга. Экспертиза оценила это как легкий вред здоровью.

Во время судебного заседания адвокат обвиняемой заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемой, поскольку она возместила причиненный потерпевшей ущерб в полном объеме и та отказывается от поддержания частно-публичного обвинения. Он также предоставил соглашение о примирении сторон.

Потерпевшая поддержала заявленное ходатайство адвоката обвиняемой и просила его удовлетворить, поскольку не имеет никаких претензий.

Свердловский районный суд Бишкека постановил прекратить производство по уголовному делу в связи с отказом потерпевшей от поддержания частно-публичного обвинения и примирением сторон.



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