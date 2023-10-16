Патент на торговую деятельность отменят с 1 января. Что делать предпринимателям?

С 1 января 2024 г. в Кыргызстане прекращается осуществление торговой деятельности на основе патента.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Там пояснили, что до этой даты предпринимателям, осуществляющим торговлю по патенту, необходимо перейти на другие режимы налогообложения.

В частности, как уточняется, предприниматели имеют возможность выбрать следующие налоговые режимы:

-общий налоговый режим - налоги уплачиваются в соответствии с действующим налоговым законодательством и ставками на общих основаниях;

-единый налог - упрощенная система налогообложения, приемлемая для малого и среднего бизнеса; ставки налога составляют 0% при годовом объеме выручки до 8 млн сомов, 0,5% – до 30 млн и 1% – до 50 млн сомов.

Работающие на основе единого налога обязаны использовать контрольно-кассовую машину (ККМ) и соблюдать требования по уплате страховых взносов, а также ряд других обязательств.

Для перехода на один из указанных налоговых режимов предпринимателям следует подать заявление в налоговый орган по месту текущего налогового учета, пояснили в ГНС.

"В настоящее время налоговые органы проводят разъяснительную работу среди предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, с целью обеспечения плавного перехода на другой налоговый режим", - сказано в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить в местных налоговых органах, по номеру 116 и на сайте ГНС.



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