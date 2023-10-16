Дополнительный источник питания горных рек Кыргызстана нашли российские ученые

Специалисты исследовали изотопный состав воды реки Ала-Арчи, которая является важной для народного хозяйства республики.

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН (Архангельск) выявили дополнительный источник питания горных рек Кыргызстана за счет так называемых погребенных, или скрытых, льдов, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией экологической радиологии центра Евгения Яковлева.

Специалисты исследовали изотопный состав воды реки Ала-Арчи, которая является важной для народного хозяйства республики. Она питает крупнейший по объему водозабор подземных вод Бишкека (Орто-Алышский), а также значительную часть местных сельхозугодий.

«Ала-Арча — это горная река, питающаяся в основном за счет таяния ледников, которые в свою очередь питаются за счет снеговых осадков, летом лед тает и дает воду в реку. То есть основной сток реки — это тающий современный лед, — сказал Евгений Яковлев. — Во второй половине сентября, когда таяние современных ледников уменьшается, мы видим, что в верховьях реки в зоне развития моренно-ледникового комплекса, внутри которого предположительно находится неизвестный объем погребенного льда, наблюдается аномальное утяжеление изотопного состава воды в реке. Оно не может быть объяснено только лишь вкладом тающих современных ледников».

На северном склоне Киргизского хребта в последние годы ученые фиксируют сокращение оледенения. При этом погребенные льды потенциально занимают в Тань-Шане значительные объемы, они находятся в так называемых моренно-ледниковых комплексах. Там они залегают под рыхлыми отложениями, которые образовались в результате воздействия ледника на горные породы. Этот скрытый ала-арчинский лед формировался в период, когда зима была теплее, чем сейчас: предположительно около 6-8 тысяч лет назад. Отложения выступают в качестве термоодеяла, укрывают его и сохраняют длительное время. Но он тоже тает и вносит свой вклад в речной сток.

Методы, примененные специалистами, позволили выполнить детальную диагностику компонентов стока горно-речного бассейна. В дальнейшем это дает возможность оценить количественные характеристики запасов скрытых льдов с помощью геофизических методов. А погребенные льды, можно сказать, являются стратегическими водными запасами Кыргызстана.



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