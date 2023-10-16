Нужно забыть о преступном времени. Садыр Жапаров о деятельности ОПГ в стране

Президент Садыр Жапаров в интервью «Кабару» прокомментировал ликвидацию вора в законе Камчи Кольбаева и деятельность ОПГ в стране.

Он отметил, что в развитых государствах нет понятия «криминальный мир». Поэтому они и развиваются.

«Криминальная среда негативно влияет не только на страны, но и на деятельность граждан и инвесторов. Необходимо забыть о разбойном (преступном) времени. Сейчас на дворе XXI век. Все должно быть в рамках закона. Если кто-то стал жертвой разбоя, то он должен обратиться в правоохранительные органы. Мы должны как можно быстрее построить развитое государство. Мы и так на несколько лет отстали от соседних стран», — сказал Садыр Жапаров.

Отметим, по факту ликвидации лидера ОПГ Камчи Кольбаева Военная прокуратура проводит расследование.

Напомним, 4 октября в Бишкеке в ходе спецоперации ликвидирован вор в законе Камчи Кольбаев. Пресс-центр ГКНБ сообщил, что проводилось задержание лидера ОПГ, который оказал вооруженное сопротивление и был убит.

Вслед за этим в соцсетях начали появляться видеообращения кримавторитетов Улана Токтосунова (Сакал), Кадырбека Досонова (Дженго), Улана Барчакеева (Узун Улан), Бактыбека Аманкулова и Алмазбека Эрмекбаева, «смотрящего» по Ошу, и других, которые отказываются от криминального статуса и обещают впредь следовать законам КР.



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