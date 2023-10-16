Отказ детей от содержания родителей. Как еще можно регулировать вопрос

По ее словам, лучше всего людей дисциплинируют деньги.

Ужесточая административную ответственность за отказ детей от содержания родителей, нужно учитывать многие факторы. Об этом 24.kg сообщила директор общественного благотворительного фонда «Бабушка Эдопшн» Айдай Кадырова.

По ее словам, лучше всего людей дисциплинируют деньги.

«В тех случаях, когда дети в состоянии, но не хотят содержать родителей, они должны передать эту функцию государству, а в ответ государство может забирать жилье пожилых. Если же дети не хотят лишиться жилья, то должны ухаживать за родителями соответствующим образом. Этот момент должен быть на учете служб социальной защиты. После пяти жалоб в органы опеки можно рассмотреть вопрос передачи пожилого под попечение государства», — поделилась мнением Айдай Кадырова.

Она добавила, что инициатива депутата Тазабека Икрамова требует тщательной доработки.

«Одной публикации законопроекта на сайте парламента и обсуждения только в стенах Жогорку Кенеша недостаточно. Нужно проводить кабинетные исследования, фокус-группы, привлекать экспертов, изучать международный опыт, организовывать общественные обсуждения во всех областях и крупных районных городах. Хорошо, что такой вопрос поднимается. Но, если закон примут в таком виде, будет ли достигнута цель?» — отметила Айдай Кадырова.

Очень много факторов, по ее словам, влияет на то, что пожилые остаются одни: не у всех есть дети, не все дети могут помогать, не все пожилые были хорошими родителями в свое время и так далее.

«Однако нужно идти к тому, чтобы старшее поколение было защищено со всех сторон. Государство должно обеспечивать достойными пенсиями, а сообщества помнить о таких гражданах и навещать их. Когда пожилые остаются в семье, это очень большой плюс для государства: оно не тратит деньги на их содержание. В нашем законодательстве есть норма, по которой уход за престарелым лицом, достигшим 80 лет, засчитывается в страховой стаж, но зарплаты за это нет», — пояснила директор общественного благотворительного фонда.

«Бабушка Эдопшн» работает в Кыргызстане 23 года. В начале 2000-х у фонда было очень много подопечных, сейчас их в разы меньше. Около 700 одиноких пожилых с пенсией ниже 7 тысяч сомов получают финансовую и гуманитарную помощь, поэтому фонду нужны спонсоры и попечители.

Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении поправки в Уголовный и Семейный кодексы и Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе», инициированные нардепом Тазабеком Икрамовым. Законопроект предусматривает введение штрафа до 100 тысяч сомов или лишение свободы от одного до двух лет за уклонение детей от содержания родителей.



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