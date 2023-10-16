Более 900 соцработников обслуживает на дому почти 4 тысячи пожилых кыргызстанцев

В Кыргызстане 914 социальных работников обслуживают на дому 3 тысячи 840 одиноких престарелых.

Об этом 24.kg сообщила завотделом департамента соцзащиты при Минтруда Гулбарчын Мусаева.

По ее словам, пожилых посещают по графику два-три раза в неделю. Им помогают купить продукты питания, лекарства, оплатить коммунальные услуги, прибрать в доме.

Кроме того, за соцработниками закреплены лица с инвалидностью и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Гулбарчын Мусаева добавила, что в ведении Минтруда из 17 социальных стационарных учреждений пять предназначены для пожилых и лиц с инвалидностью (Нижне-Серафимовское, Бакай-Атинское, Сулюктинское, Сузакское и Токтогульское). По данным завотделом департамента, там проживает всего 248 пожилых.

В дома престарелых принимают по направлению от районных управлений труда, социального обеспечения и миграции. Родные пожилых, не способных к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, пишут отказ от ухода. Соцфонд удерживает со стариков базовую часть пенсии, поскольку они находятся на полном обеспечении государства.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/277492/