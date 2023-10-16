ГКНБ: Задержан груз с наркотическими средствами – гашиш, общим весом 20 кг и опий сырец, общим весом 10 кг

Бишкек, "Саясат.kg". Обнаружены и изъяты наркотические средства – гашиш общим весом 20 кг и опий сырец общим весом 10 кг.

ГКНБ Кыргызской Республики в результате реализации длительной спецоперации установлена и пресечена деятельность международной наркогруппировки, занимающейся транспортировкой тяжелых наркотических средств – гашиш и опий сырец в особо крупном размере по маршруту «РТ-КР-РУ».

11 октября 2023 года в процесс проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на автотрассе Баткен-Ош в Ноокатском районе Ошской области задержаны гражданин РФ «Б.С.С.» и гражданин КР «Р.Х.Э.», у которых были обнаружены и изъяты наркотические средства – гашиш общим весом 20 кг и опий сырец общим весом 10 кг.

В рамках досудебного производства в порядке ст.98 УПК КР задержанные взяты под стражу по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению других участников указанного преступления.

