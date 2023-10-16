Видео - Задержан активный член ОПГ К.Колбаева т.н. «смотрящий» по Аксыйскому району

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время задержанный водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.

11 октября с.г. ГКНБ КР в рамках зарегистрированного в АИС ЕРП материала возбужденного по признакам преступления предусмотренного п.2 ч.2 ст.208 («Вымогательство») УК КР задержан активный член ОПГ К.Колбаева т.н. «смотрящий» по Аксыйскому району «М.А.К.».

Установлено, что задержанный путем угрозы применения физического насилия систематически вымогал денежные средства у частных предпринимателей Аксыйского района.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий по месту фактического проживания «М.А.К.» обнаружено и изъято в процессуальном порядке незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

В настоящее время задержанный водворен в СИЗО ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области. Ведутся следственно-оперативные мероприятия направленные на предмет возможной причастности задержанного к другим преступлениям.

ГКНБ КР просит обращаться в дежурную службу ГУ по Джалал-Абадской области, по фактам вымогательства и другим нарушениям законов КР по номерам (03722) 5-60-49, (03722) 5-49-61.