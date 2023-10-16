Ряд районов Бишкека 16 октября будет обесточен. Список участков

Бишкекское предприятие электрических сетей опубликовало перечень участков техобслуживания электросетей на 16 октября в Бишкеке с возможным перерывом в электроснабжении.

Восточная РЭС

С 9-30 ч. до 18-30 ч.

- ул. Кольбаева ж/д №36, 38/1, Чолпон-Атинская ж/д №3/2 - ремонт эл. оборудования на ТП №1263

С 9-30 ч. до 17-00 ч.

- 5 мкр. ж/д №59 (1-4 под., с 1-4 эт.), № 1-3, 6-8, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 4/1А, 4/2, 7/1 - ремонт ВРУ-0,4 кВ и РЩ-0,4кВ от ТП №996, замена силовых тр-ров на ТП №273

С 9-30 ч. до 13-00 ч.

- отрезки ул. Курманжан Датка (от Фрунзе до Саратовской) - обрезка веток ВЛ-0,4кВ от ТП №191

С 11-00 ч. до 15-00 ч.

- отрезки ул.Тульской, Хвойной, Хмельницкого, п.Марийский, Цветочной, Сквозной,Черчикский- техобслуживание ТП №519

Западная РЭС

С 9-00 ч. до 11-00 ч.

- отрезки ул.Трудовой, Интергельпо, Кумарыкской, Мозолева- замена силового трансформатора ТП №92

С 9-00 ч. до 17-00 ч.

- ул.Московская ж/д №163 - ремонт оборудования РШ-0,4кВ, ГРШ-0,4кВ от ТП №886

- отрезки ул. Исанова, Токтогула, Московской - ремонт оборудования РУ-6/0,4кВ на ТП №2461

С 9-30 ч. до 14-00 ч.

- ул. Матыева, Кочкорская, Р.Люксембург, Туюкская, Гагарина, Садырбаева, Воркутинская –Ремонт ВН-16 ТП №465в сторону ТП № 804

С 9-30 ч. до 18-00 ч.

- с.Чон Арык (ул.Кожобергенова, Школьная, Мусулманкулова,Ульяновская, Береговая, Ямбургская, Дачная.)- Ремонт оборудования РУ-10/0,4кВ от ТП №2596

С 11-00 ч. до 15-00 ч.

- отрезки ул. Казакова, Абдраева, пр.Чугуевский - замена силового трансформатора ТП №3568

С 13-00 ч. до 17-00 ч.

- отрезки ул.Айни, Гагарина, Левоневского,Чукотская, Циолковского, Псковская, пер.Краснофлотский – ремонт ВН-16 ТП №479 в сторону ТП №604

С 14-00 ч. до 18-00 ч.

- ж/м “Арча Бешик” (ул. Муромская, Ак Кайын, Кереге Тоо, Ахунбаева, Кривоносова, Ак Марал, Жазыйра, Чортекова, Кочкорская) - перетяжка проводов ВЛ-10кВ от ПС “Ново-Южная”

С 15-00 ч. до 17-00 ч.

отрезки ул.Астраханской, Камчатской, Алыкулова,Тирапольской - замена силового трансформатора ТП №3345

Северная РЭС

С 9-00 ч. до 17-00 ч.

- ж/м “Ак-Босого” (ул.Зимы Профессора, от Чуй 29-Чуй 33) - Ячейка трансформатора ремонт и профилактические испытания ТМ-1000/10 кВА на ТП №1305

- с. Нижняя Ала-Арча (отрезки ул. Киргизской) - установка линейных арматур и монтаж провода СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП №4234

С 9-30 ч. до 15-00 ч.

- с. Пригородное (ул.Новая, Ынтымак, Эркиндик) - ячейка трансформатора и замена силового трансформатора ТМ-630/6 кВА на ТМГ-1000/6 кВА на ТП №4329

- ул. Власова ж/д №102, Вятская ж/д №4, 9 января ж/д №141А, Ден Сяопина ж/д №453, Очаковская 2 ж/д №80, Садыгалиева ж/д №18В - ремонт кабельного вывода 0,4 кВ до опоры №1 ВЛ-0,4 кВот ТП №228.



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