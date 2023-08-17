Генпрокуратура вернула здания МАУПФиБ государству. Лицензия вуза приостановлена

Об этом сообщили в надзорном органе.

Генеральной прокуратурой в рамках расследуемого уголовного дела по факту незаконного занятия помещений учредителями Международной академии управления, права, финансов и бизнеса (МАУПФиБ) К. Назарматовой и другими лицами выявлен ряд нарушений. Об этом сообщили в надзорном органе.

В 2003 году учредители этого учебного заведения К. Назарматова и другие, подделав документы на земельные участки трехэтажного учебного корпуса и пятиэтажного общежития, расположенных по улице Белорусской, 6 и 6а Бишкека, через регистрационные органы незаконно оформили указанные объекты в частную собственность.

Государству за 20 лет арендная плата в размере более 200 млн. сомов не выплачивалась, и здание незаконно использовалось как высшее учебное заведение.

На основании актов прокурорского реагирования, внесенных Генеральной прокуратурой, незаконные и поддельные документы отменены и недвижимое имущество стоимостью 445 млн сомов возвращено в собственность государства.

В настоящее время продолжаются следственные действия по уголовному делу, по результатам которых будет дана соответствующая юридическая оценка всем виновным лицам.



Кроме того, в связи с нарушением академией требований Закона "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызстане" Министерством образования и науки приостановлена лицензия на осуществление образовательной деятельности. В настоящее время рассматривается вопрос о переводе студентов академии в другие учебные заведения.

Органами прокуратуры работа по надзору за исполнением законодательства будет продолжена для возврата незаконно переданного государственного имущества.

Отмечается, что в 2022 году и первом полугодии 2023 года органами прокуратуры в целях осуществления надзора за исполнением законодательства в сфере охраны незаконно переданного государственного имущества возвращены имущество и денежные средства на сумму 16,9 млрд сомов, в том числе десятки социальных объектов и иные здания.





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