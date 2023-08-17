Совет врача: как подготовить ребенка к возвращению в школьную жизнь

Процесс адаптации начинается еще перед началом занятий и продолжается определенное время.

Заканчиваются самые длинные каникулы, скоро в школу. Резкий переход от ничегонеделания к урокам и строгому режиму - это стресс для подрастающего организма. Как подготовить ребёнка к возвращению в школьную жизнь?

Разобраться с самыми частыми проблемами первых недель обучения и адаптацией детей после летних каникул читателям vb.kg, родителям школьников, помогла Уулжан Нурбекова, к.м.н., доцент, детский врач-невролог поликлиники медицинского центра "ЮРФА".

- Процесс адаптации начинается еще перед началом занятий и продолжается определенное время. Если даже взрослому человеку требуется неделя, чтобы включиться в работу после отпуска, то что говорить про ребенка. У первоклашек период адаптации, как правило, длится от 1,5 до 3 месяцев, у пятиклассников – месяц, учащиеся остальных классов привыкают к школе за 2-3 недели.

Адаптация к школе – процесс естественный, но у каждого ребенка он проходит по-своему. Одни уже через неделю активно включаются в школьную жизнь, другие уходят в себя, а третьи и вовсе впадают в депрессию, скатываясь на двойки и прогулы. Во многом это зависит от типа нервной системы, а также от возраста учащегося.

Часто мамы и папы волнуются, дескать, с сыном или дочерью начинает твориться что-то неладное: дети жалуются на недомогание, раздражаются что называется на ровном месте. И родители паникуют: они так старались, чтобы их чадо отдохнуло за лето, набралось сил,

а в результате ребенок к середине сентября выглядит так, будто уже отучился целую четверть.

Мы, медики называем это время периодом адаптации к нагрузкам. Ещё вчера ваш ребёнок отдыхал, спал, сколько хотел и гулял, когда хотел, а с сентября ему необходимо учиться, подчиняться требованиям педагога и выполнять домашние задания. При этом его время должно быть расписано по минутам, а сделать это безумно сложно.

Как же помочь детям настроиться на работу и безболезненно адаптироваться к школе?

- Самое главное в подготовке к новому учебному году - создать у ребёнка ощущение безопасности и спокойствия по отношению к школе и к учебному процессу. Очень часто родители сами программируют детей на негативные ожидания от школы, поскольку сами волнуются и наполняют этим состоянием своих детей. Если вы видите, что ваш ребенок переживает и тревожится, важно прояснить, что пугает и беспокоит его.

Основа успешной адаптации – это еще и режим дня. В начале сентября обратите особое внимание на тщательное соблюдение режима. Особенно важен здоровый полноценный и достаточно продолжительный сон. Доказано, что ученики, которые высыпаются вволю, гораздо лучше учатся и не конфликтуют с окружающими. Ни в коем случае нельзя за счет сна экономить время. Не следует засиживаться до полуночи за выполнением домашних заданий, ни тем более, загружать нервную систему ребенка на сон грядущий телевизором или компьютерными играми. Помогите с соблюдением режима дня ненавязчиво.

Если вы позаботитесь о правильном питании ребенка, вы обеспечите его мозг кирпичиками для постройки крепких и прочных знаний.

Окружите ребёнка заботой и пониманием. Постарайтесь вместе с сыном или дочерью обсудить их состояние, выяснить причины и найти подходящее решение для уменьшения тревоги и беспокойства. Менее болезненно переносятся стрессовые ситуации, если ребенок окружен пониманием, находится в нормальной семейной обстановке.

Как убедиться, что сын или дочь успешно прошли этот период?

- Это прежде всего - удовлетворенность ребенка процессом обучения. Ему нравится в школе, он не испытывает неуверенности и страхов и достаточно легко справляется с программой. Уверенность в успехе: "У меня все получится!".

Признак успешной адаптации – это и степень самостоятельности ребенка при выполнении им учебных заданий, готовность прибегнуть к помощи взрослого лишь после попыток выполнить задание самому. Частенько родители слишком усердно "помогают" ребенку, что вызывает порой противоположный эффект. Ученик привыкает к совместному выполнению домашних заданий и не хочет делать их в одиночку. Здесь лучше сразу обозначить границы вашей помощи и постепенно уменьшать их.

И, наконец, самым важным признаком того, что ребенок полностью освоился в школьной среде, - это его удовлетворенность межличностными отношениями с одноклассниками и учителями. И, конечно, будьте чуткими к своим детям, интересуйтесь их мнением и предложениями и помните, что вместе вы справитесь с любой задачей.

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