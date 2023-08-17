Задержанного за взятку помощника прокурора Свердловского района Бишкека осудили

Уточняется, что он признан виновным по статье «Мошенничество» УК КР.

Свердловский райсуд Бишкека вынес обвинительный приговор в отношении помощника прокурора района А. Б. Об этом 24.kg сообщили в Бишкекском городском суде.

Уточняется, что он признан виновным по статье «Мошенничество» УК КР.

«Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Срок содержания под стражей зачтен из расчета один день под стражей за два дня лишения свободы. При этом обвиняемый освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы. Ему применили пробацию сроком на три года», — сообщили редакции.

Напомним, помощника прокурора Свердловского района Бишкека в апреле задержали при получении взятки размером 450 тысяч сомов. Он обещал решить вопросы об уголовных делах в отношении заявителя в положительную сторону.



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