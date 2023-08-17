В Ноокене женщина родила в туалете и оставила сына в нем. Суд вынес приговор

Ноокенский районный суд признал виновной по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка» УК КР местную жительницу.

По версии следствия, 32-летняя С. М. родила в туалете, а затем оставила ребенка в выгребной яме. Новорожденного удалось спасти — мальчика вытащили родственники обвиняемой.

«Из заключения экспертов следует, что женщина родила на 38 — 39 неделе беременности, вес мальчика составляет 3 килограмма 540 граммов. У новорожденного выявили повреждения кожи на ноге. При этом тяжелых травм у него не обнаружено. Признаков психического заболевания у обвиняемой не было выявлено. Во время судебного разбирательства она частично признала вину. Подсудимая рассказала, что приехала к родственникам в гости, через некоторое время пошла в туалет. С ее слов, когда она тужилась, появилась голова ребенка. До того, как она что-то предприняла, ребенок упал в яму. Обвиняемая заявила, что ребенок не плакал, поэтому она подумала,что он умер. Не зная, что делать, она вышла из туалета. Спустя определенное время ее сестра зашла в дом и сказала, что в туалете плачет ребенок. Новорожденного вытащили с помощью соседей. С. М. просила мягкого наказания и учесть, что у нее есть еще три дочери», — указывается в приговоре.

Известно, что супруг женщины прибывает в России. Сейчас ребенок находится вместе с матерью.

В итоге суд приговорил ее к одному году пробационного надзора.



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