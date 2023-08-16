На Иссык-Куле новорожденному сломали ключицу. Замдиректора роддома рассказала свою версию

Инцидент в роддоме вызвал общественный резонанс, и Минздрав Кыргызстана отреагировал, назначив служебную проверку.

Ранее в Kaktus.media обращался житель Иссык-Кульской области Аман Кыдыралиев. Он жаловался на халатность врачей областного роддома Иссык-Куля, расположенного в Караколе, из-за которой его новорожденному малышу сломали ключицу, а его жена Айкерим Алмазбекова страдала более пяти часов.

Инцидент в роддоме вызвал общественный резонанс, и Минздрав Кыргызстана отреагировал, назначив служебную проверку.

Заместитель директора областного роддома Иссык-Куля Рыскан Алдашева выступила с видеообращением. Она указала, что они приняли решение тоже выступить в СМИ и рассказать подробно о случившемся в их больнице.

По ее словам, беременная поступила в больницу 10 августа 2023 года, ей был поставлен диагноз заведующим паталогическим отделением и палатным врачом, которые и назначили ей лечение.

"Была запланирована операция на 14 августа, но, к сожалению, схватки начались раньше, то есть 13 августа утром, точнее, с четырех утра. Она позвала медсестру, которая предложила ей поменять прокладки и понаблюдать. На тот момент схваток не было", - заявила замдиректора Алдашева.

Она отметила, что в ту ночь в роддоме было восемь рожениц, там были сложные операции.

"Все дежурные врачи осмотрели беременную, и, поняв, что там уже большое раскрытие, приняли решение, что она должна рожать естественным путем, то есть сама. Из-за того что малыш был большой, возможно, поэтому сломали ключицу ребенку. Но ребенок был нормальный, плакал, его положили на грудь маме. Потом, из-за того что он стонал, его осмотрел детский врач, его перевели в реанимационное отделение", - пояснила Алдашева.

Рыскан Алдашева добавила, что на данный момент малыш под присмотром врачей, роженица тоже под присмотром.

"Их осмотрели дерматовенеролог и травматолог, им оказываем всю необходимую помощь. Кроме этого, специалисты приехали и проверяют. Услышали, что завтра тоже приедет комиссия, будет проверка. Мы помогаем как можем, мы ведь не боги. Если вина дежурных врачей или медсестры будет, то, считаю, что они должны понести ответственность", - заключила Алдашева.



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