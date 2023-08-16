Видео - В Джалал-Абадской области пресечена попытка сбыта крупной партии змеиного яда

Бишкек, "Саясат.kg". Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках, зарегистрированных в АИС ЕРП материалов по ст.292 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) УК КР, пресечена попытка сбыта крупной партии сильнодействующего ядовитого вещества Gurza – vipera Leberetna turaniga».

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории с.Ала-Бука Ала-Букинского района с поличным при реализации более 500 ампул указанного вещества (1 ампула по 5 гр.) задержаны 1 гражданин иностранного государства и 3 граждан КР.

Установлено, что партия сильнодействующего змеиного яда незаконно была завезена на территорию КР одной из сопредельных государств. Изъятое вещество используется в фармакологии и медицине, а также при производстве синтетических наркотиков. Цена за 1 грамм яда гюрзы на т.н. «черном рынке» колеблется от 300 до 600 долларов США.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР.

Ведется следствие.