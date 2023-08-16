Врачи сломали ключицу новорожденному в Караколе. Ведется служебное расследование

Также стоит подчеркнуть, что органы внутренних дел начали собственное расследование данного случая.

Минздрав проводит служебное расследование в связи с инцидентом, произошедшим в родильном отделении Иссык-Кульской областной объединенной больницы в Караколе 14 августа, где младенец получил перелом ключицы при рождении.

"Создана специальная группа, которая проведет всесторонний анализ соблюдения медицинских стандартов на каждом этапе родов с целью выяснения обстоятельств произошедшего и предоставления медицинской оценки произошедшему.

Также стоит подчеркнуть, что органы внутренних дел начали собственное расследование данного случая. Действиям медицинских работников, причастных к этому инциденту, дадут юридическую оценку, и к ним будут применены наиболее строгие меры в случае выявления нарушений.

На данный момент как младенцу, так и его матери оказывается необходимое медицинское лечение, чтобы обеспечить их полное восстановление", - сообщили в министерстве.

Ранее в редакцию Kaktus.media обратился житель Иссык-Кульской области Аман Кыдыралиев. Он пожаловался на халатность врачей областного роддома Иссык-Куля, расположенного в Караколе, из-за которых его новорожденному малышу сломали ключицу, а его жена Айкерим Алмазбекова страдала более пяти часов.



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