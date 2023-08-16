На Иссык-Куле милиция оштрафовала владельцев скутеров и катеров

Об этом сообщили в пресс-службе УВД области.

Сотрудники туристическо-экологической милиции УВД Иссык-Кульской области совместно с представителями управления контроля и надзора в сфере дорожно-транспортной безопасности Минтранса провели проверки по соблюдению требований нормативных правовых актов владельцами маломерных судов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД области.



В ходе 10-дневной проверки, начавшейся в августе текущего года, были проверены 35 судовладельцев, из них на владельцев 15 водных скутеров, трех катеров и двух теплоходов были составлены протоколы за нарушение технического соответствия водного транспорта, отсутствие судовых билетов, а также лицензий на право пассажирских перевозок.

Кроме этого, были проведены разъяснительные работы с владельцами водного транспорта о прохождении всех необходимых процедур по регистрации и получению разрешительной документации. В результате 70 граждан подали заявление на получение судовых билетов в представительство управления контроля и надзора в сфере дорожно-транспортной безопасности Минтранса, расположенное в Балыкчы.



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