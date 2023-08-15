В Бишкеке проводят мойку и дезинфекцию контейнеров

Муниципальное предприятие "Тазалык" проводят контрольную мойку мусорных контейнеров и площадок.
Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в Первомайском районе мойка прошла на пересечении улиц Токтогула и Исанова, улицы Московская и бульвара Эркиндик, по улице Тыныстанова около школы №24, улицы Московская и Боконбаева, улицы Сыдыкова и Т.Молдо.
"За три дня душ приняли порядка 70 контейнеров и 14 контейнерных площадок, для этого задействованы одна единица спецтехники и 4 сотрудника.
Согласно графика мойка пройдёт на всех улицах района.
Отметим, что для чистки применяется специальный раствор, который абсолютно безвреден для организма", - говорится в сообщении мэрии.
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