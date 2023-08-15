ГКНБ КР: В Баткенской области пресечена незаконная деятельность по контрабанде риса

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия в рамках дела.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению контрабандной деятельности совместно с военнослужащими ПС ГКНБ КР 4 августа 2023 года в приграничной зоне на территории Ак-Турпакского а/а Кадамжайского района Баткенской области задержана автомашина марки Хундай Портер, с гос. номерами Z0475A, под управлением гражданина КР А.А., 1992 г.р.

В ходе осмотра указанной автомашины обнаружен контрабандный груз - рис в количестве 80 мешков (сорт лазер) весом примерно 2000 кг, ввезенный в КР из соседней страны контрабандой. Среднерыночная стоимость задержанного товара составляет более 450 тыс. сомов. Товар транспортировался без каких-либо документов, подтверждающих таможенное оформление.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия в рамках дела.