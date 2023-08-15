Завтра в части Бишкека отключат холодную воду

Завтра, 16 августа, в части Бишкека не будет холодной воды.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, причина отключения — переподключение абонентов на новую водопроводную линию по улице Тверской и установка напорной задвижки на пересечении улиц Бородина и Нарвской.

Воды не будет с 10.00 до 18.00 в районе, ограниченном улицами Месароша, Фучика, Профсоюзной и проспектом Дэн Сяопина.

«Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.



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