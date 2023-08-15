В Кыргызстане запретили пропаганду ЛГБТ – закон похож на российский

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон об информационной безопасности детей, который включает запрет на пропаганду "нетрадиционных" сексуальных отношений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Согласно документу, информация также будет считаться причиняющей вред детям, если в ней содержатся признаки отрицания семейных и традиционно-общественных ценностей или если она формирует неуважение к родственникам.

Кроме того, закон запрещает побуждение детей к самоубийству, приему наркотиков, табака и алкоголя, участие в азартных играх, проституции или попрошайничестве.

Среди других запретов – "оправдание противоправного поведения", нецензурные выражения, порнография и жестокость к людям и животным.

Ранее политолог Медет Тюлегенов в разговоре с изданием Kloop говорил, что в Кыргызстане идет процесс заимствования российских законов, но кыргызстанский закон об ЛГБТ-пропаганде не такой всеобъемлющий, как в России. Издание отмечает, что в последние годы гей-тематика нередко использовалась в республике для очернения и дискредитации политических оппонентов.

Это не первое подобное решение кыргызских властей. В июне Россия, Казахстан и Кыргызстан ратифицировали соглашение об обмене персональными данными как своих граждан, так и иностранцев. До этого в Бишкеке благодаря системе видеонаблюдения и распознавания лиц задержали российских оппозиционеров, а нескольких незаконно передали властям России.