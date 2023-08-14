В Наццентре фтизиатрии не работает автоклав для уничтожения опасных вирусов

Отмечается, что у НЦФ отсутствует какой-либо специализированный транспорт для перемещения особо опасных грузов.

В референс-лаборатории Наццентра фтизиатрии не работает автоклав, где должны уничтожаться опасные биоматериалы, патогенные культуры туберкулеза и других опасных микроорганизмов. Об этом 24.kg сообщил исполнительный директор ассоциации «Партнерская сеть» Айбар Султангазиев.

По его словам, для уничтожения их перевозят в городскую противотуберкулезную больницу, находящуюся на другом конце города, проезжая расстояние в 9 километров по самым оживленным улицам Бишкека.

«Референс-лаборатория относится к лабораториям, где должен поддерживаться третий уровень биологической безопасности, откуда без автоклавирования (уничтожения всех патогенных микроорганизмов) не может и не должен выходить не один вид отходов, и где должен соблюдаться чрезвычайно строгий инфекционный контроль. Отходы этой лаборатории представляют серьезную биологическую угрозу для населения, и факт их перемещения через весь город создает высочайшую угрозу распространения инфекционных опасных заболеваний среди населения», — рассказал он.

Отмечается, что у НЦФ отсутствует какой-либо специализированный транспорт для перемещения особо опасных грузов. Айбар Султангазиев считает, что во время транспортировки неизбежны утечка или распыление перемещаемых культур, в которых содержатся вирусы и микробы.

Одновременно, они ставят под угрозу сотрудников НЦФ — водителя машины, медсестер и других, кто участвует в погрузке, транспортировке и перемещении опасных грузов. - Айбар Султангазиев

«Мы обратились к президенту, подали заявление в ГКНБ о необходимости принятия незамедлительных мер для ликвидации биологической угрозы для населения и привлечения к ответственности должностных лиц Минздрава и Наццентра фтизиатрии», — говорится в сообщении.



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