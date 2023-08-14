В Джеты-Огузском районе открыли очередное здание ГКНБ

Здание имеет все условия и соответствует современным требованиям.

В селе Кызыл-Суу Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области открыли новое здание районного отдела управления ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По его данным, здание имеет все условия и соответствует современным требованиям. Глава спецслужб Камчыбек Ташиев поздравил сотрудников и отметил, что для них и далее будут создаваться условия во всех областях и районах страны для эффективного выполнения служебных обязанностей.

Камчыбек Ташиев также отметил важность продолжения реализации мероприятий по искоренению коррупционных проявлений и пресечению деятельности ОПГ.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/272490/