Гибель парня в "Золотых песках" — милиция задержала четырех подозреваемых

Известно, что некоторые свидетели дали ложные показания. Подозреваемые взяты под стражу на два месяца.

Задержаны подозреваемые по делу о гибели жителя Таласской области в Бостери, сообщила пресс-служба МВД.

6 августа в соцсетях появилось сообщение, что после драки на пляже пансионата "Золотые пески" скончался парень.

По словам его старшего брата, после экспертизы в милиции сказали, что у погибшего был приступ эпилепсии. Друзья умершего заявили, что он не страдал эпилепсией, и потребовали справедливого расследования. Ход следствия взял под контроль президент Садыр Жапаров.

"Опрошены жена, друзья погибшего и сотрудники милиции, обеспечивающие общественную безопасность в этом районе. Допрошен гражданин, оказавший первую помощь погибшему Б. А., который рассказал, что во время спасательных мероприятий пытался вытащить его запавший язык", — говорится в сообщении.

Также допрошены 44 свидетеля.

"Сотрудники милиции опросили работников баров, кафе, ресторанов и магазинов, расположенных вблизи места происшествия. Некоторые допрошенные граждане дали ложные показания, их действиям дается правовая оценка", — отмечает МВД.

7 августа была назначена дополнительная экспертиза, проведение которой возложено на Бюро судебно-медицинских экспертиз Кара-Бууринского района Таласской области. 8 августа правоохранители возбудили дело по статье 122 "Убийство" Уголовного кодекса КР.

"В результате оперативно-следственных мероприятий в милицию доставлены подозреваемые: житель Бишкека Б. Б. 1991 года рождения, жители Иссык-Кульской области Ж. Р. и Е. А. 1994 года рождения и А. У. 1995 года рождения. Они водворены в изолятор временного содержания Иссык-Кульского РОВД. Решением Иссык-Кульского районного суда подозреваемые взяты под стражу на два месяца", — сообщило министерство.

Sputnik