Две квитанции за мусор. Октябрьский акимиат настаивает — платить надо «Тазалыку»

В Октябрьском акимиате настаивают, что за вывоз мусора необходимо оплачивать муниципальному предприятию «Тазалык».

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, жители района опять получили две квитанции за вывоз мусора: от «Тазалыка» и частной компании «БишкекВторРесурс».

«Тазалык» начал обслуживать район с 14 июня, после расторжения Октябрьским акимиатом в одностороннем порядке договора с «БишкекВторРесурс». В компании заявили, что обратились в суд и до его решения продолжат выполнять свои обязательства по вывозу мусора.

«БишкекВторРесурс» начал работать в Октябрьском районе с января.

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