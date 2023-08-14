Повторные выборы. Еще один кандидат отказался от борьбы за мандат

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября.

Еще один претендент на мандат отказался от участия в повторных выборах депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 26. Об этом сообщает ЦИК.

Уточняется, что свое заявление отозвал Мухтарбек Айткулов. Ранее передумала участвовать военнослужащая Минобороны Ханзада Осмоналиева.

Повторные выборы депутата парламента пройдут в Ленинском одномандатном округе 10 сентября. Регистрация продлится до 21 августа.

Ранее Центризбирком признал результаты досрочных выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу, прошедших 28 мая, недействительными, так как аннулированы голоса, отданные за Дамиру Ниязалиеву. Она набрала на выборах 35,86 процента голосов — это более трети.



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