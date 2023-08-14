В Кыргызстане массово проверяют мечети и медресе

Отмечается, что проверяются документы мечетей и медресе, в том числе на участки, на которых они расположены.

С 11 августа в Бишкеке специально созданная комиссия начала проверку мечетей и медресе. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.

Отмечается, что проверяются документы мечетей и медресе, в том числе на участки, на которых они расположены. Проверяются также учебные программы, соблюдение санитарной и пожарной безопасности.

По данным ДУМК, в отношении руководителей, не подготовившихся к проверке, принимаются соответствующие меры.

Ранее в кыргызский КНБ сообщал, что в Ошской области по итогам проверки со стороны межведомственной группы была приостановлена деятельность 39 мечетей и 21 учебного заведения, в отношении 48 мечетей и 40 религиозных учебных заведений даны предписания. До этого в Джалал-Абадской области межведомственная комиссия выявила 60 незаконно функционирующих мечетей.

Согласно последним данным, в Кыргызстане насчитывается около 2,6 тысячи мечетей, примерно 100 медресе и 10 исламских институтов.