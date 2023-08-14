Кыргызстан остановил подачу поливной воды в Казахстан

В результате стороны подписали протокол, согласно которому со второй декады августа прекращается подача поливной воды в Казахстан

Как сообщили «Азаттыку» в Министерстве сельского хозяйства 13 августа, стороны пришли к такому соглашению по итогам встречи в Бишкеке в июле.

Отмечается, что 17-19 июля в Бишкеке прошла встреча представителей Кыргызстана и Казахстана, в ходе которой казахская сторона просила увеличить поставки воды из Кировского водохранилища из-за нехватки поливной воды в Жамбылской области РК.

«Они просили, чтобы в период с 18 по 31 июля из Кировского водохранилища подавалось не 40 кубометров в секунду, как было обговорено ранее, а 45 кубических метров. Кыргызская сторона сообщила о невозможности увеличить объемы воды, поскольку у нас в стране также не хватает воды для полива полей. Было отмечено, что в случае увеличения до 45 кубов лимит Казахстана в 3,54 млн кубометров будет исчерпан уже 4 августа. Несмотря на это, казахская сторона не отказалась от своей просьбы. В результате стороны подписали протокол, согласно которому со второй декады августа прекращается подача поливной воды в Казахстан», - сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве отметили, что вопрос с нехваткой поливной воды в Таласской области КР на сегодня сохраняется и в Кировское водохранилище поступает всего 1,3 кубических метра в секунду. В этот период в 2022 году приток составлял 13,7 кубометров в секунду.

Накануне пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана сообщила о том, что в августе Кыргызстан приостановил поставку поливной воды в Жамбылскую область РК, отметив, что это привело к риску ущерба для сельскохозяйственных культур в этом регионе. Было отмечено, что на 9 августа объем Кировского водохранилища в бассейне реки Талас составил 32,48 млн кубометров, что на 144,8 млн кубометров меньше, чем в аналогичный период прошлого года (177,28 млн кубических метров).