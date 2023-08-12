Домогательства 9-летней. На маму девочки оказывают давление

Женщина пытается в суде отстоять права дочери, но на нее оказывается сильное давление.

Мама 9-летней девочки, которая подверглась домогательству со стороны соседа, просит помощи у омбудсмена Джамили Джаманбаевой.

Женщина пытается в суде отстоять права дочери, но на нее оказывается сильное давление.

«Суд затягивается, из семи судебных процессов пять отменили, так как в суд не доставили обвиняемого. Потом судья ушел в отпуск. Из-за того, что процесс каждый раз отменяется, я толком не могу ходить на работу, а я единственная кормилица. К тому же мне нужно оплачивать услуги адвоката. А процесс все тянется и тянется. Еще на меня всех собак спустили — заставили других соседей обливать меня и мою дочь грязью. Каждый день разные провокации с их стороны, доходит до того, что на меня пишут заявление. Нас пытаются сделать изгоями. Я лишь хочу защитить свою дочь и добиться справедливости, чтобы виновный получил по заслугам. Как мне быть? Мне нужна защита, помощь», — рассказала потерпевшая.

Напомним, Сокулукский районный суд рассматривает уголовное дело о домогательстве в отношении 9-летней девочки. Согласно материалам дела, в отношении соседа потерпевшей возбуждено уголовное дело.

6 февраля 2023 года мама ребенка после того, как узнала от 9-летней дочери о домогательстве со стороны соседа, написала заявление в милицию. Комплексная экспертиза подтвердила, что девочка рассказала правду.

Ранее в СМИ мать девочки рассказала, как узнала о домогательстве. По ее словам, дочь расплакалась и попросила не оставлять ее у соседей, когда она уходит на работу, так как сосед ее постоянно целует, и ее от этого тошнит.

Позже, по словам матери, девочка рассказала и другие подробности, как сосед ночью пришел в комнату, где она спала, раздел ее и трогал. Мама девочки, узнав об этом, написала заявление в милицию.

Сотрудники отдела защиты прав детей, женщин и семьи контролируют ситуацию с самого начала уголовного дела — оказывали правовые консультации матери девочки. Кроме того, по всем правонарушениям во время следствия институт обращался в правоохранительные органы и в органы прокуратуры.

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева призывает соответствующие госорганы обеспечить защиту прав девочки в суде.

Омбудсмен обратилась к руководству ГСИН обеспечить конвоирование обвиняемого из СИЗО в суд.

Джамиля Джаманбаева призывает и других адвокатов помочь матери девочки в суде отстоять защиту прав девочки. Следующее заседание суда назначено на 14 августа. Процесс проходит в закрытом режиме.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/272373/