На Иссык-Куле произошла авария с участием трех авто. Есть погибший

В результате столкновения водитель Volkswagen Vento погиб на месте...

Накануне, 10 августа, на 14-м километре трассы Балыкчы - Ананьево - Каракол произошло ДТП с участием трех машин. Об этом Kaktus.media сообщили в ГУОБДД.

По предварительным данным, автомобиль марки Volkswagen Vento на полной скорости двигался в западном направлении и выехал на встречную полосу, в результате чего врезался в другой автомобиль марки Chevrolet. Затем он врезался в авто марки Lexus LX470.

В результате столкновения водитель Volkswagen Vento погиб на месте, пострадали шесть человек, находившихся в других машинах.



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