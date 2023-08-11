Видео - Задержаны лица занимавшиеся вымогательством денежных средств у граждан представляясь сотрудниками МВД

Бишкек, "Саясат.kg". 8 августа 2023 года, основные фигуранты указанного уголовного дела были задержаны и водворены в ИВС-СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела 8 августа 2023 года задержана группа лиц по ст. 343 (Вымогательство взятки) УК КР, которые на систематической основе, представляясь сотрудниками МВД занимались вымогательством денежных средств у граждан.

В ходе следствия установлено, что вышеуказанная группа граждан, в количестве 6 человек представившись сотрудниками органов внутренних дел вымогали у гражданки сумму в размере 300 тыс. сом, шантажируя уголовным преследованием, а также распространением видео роликов компрометирующего характера в сети интернет.

8 августа 2023 года, основные фигуранты указанного уголовного дела были задержаны и водворены в ИВС-СИЗО ГКНБ КР. При обыске, у последних были обнаружены пистолет неустановленного образца, рации и другие спецсредства.

В настоящее время ГКНБ КР организован комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению соучастников данной преступной деятельности.

При этом, граждан пострадавших от аналогичных видов преступлений просим сообщать в ГКНБ КР по тел (0312) 66-04-75. Анонимность гарантируется.