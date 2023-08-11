Земельная амнистия. В Бишкеке продолжают принимать документы

В Бишкеке продолжается прием заявлений на объекты, которые попадают под земельную амнистию.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, к заявлению необходимо приложить:

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физического лица) или свидетельства о регистрации юридического лица;

-копии правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельный участок, технического паспорта единицы -недвижимого имущества (при наличии);

-нотариально заверенную доверенность представителей;

-документы (при наличии), подтверждающие факт приобретения объекта или соответствующие расписки, квитанции об оплате за -коммунальные услуги, квитанции об оплате земельного налога, доверенности и другие документы, относящиеся к объектам земельной амнистии.

За достоверность предоставленных материалов персональную ответственность несет заявитель.

Документы принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: микрорайон «Тунгуч», 57 (департамент индивидуального жилищного строительства и градостроительства), телефоны: 0312979297, 0312979454.



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