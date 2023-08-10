Тяжелое преступление. Из здания одного из министерств попытались украсть чугунные батареи

В Бишкеке задержана группа, пытавшаяся совершить кражу в одном из министерств.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Как уточняется, в ночь с 7 на 8 августа в отдел охраны Первомайского района Бишкека позвонил постовой милиционер одного из министерств (какого именно - в сообщении не сказано). Он сообщил, что в здании находятся 3-4 подозрительных человека.

Выехавшая на место группа захвата остановила автомобиль "Мерседес-Бенц". При осмотре машины в багажнике нашли чугунные батареи, принадлежащие ведомству.

Задержанные - Р. Г., 1973 года рождения, А. А., 1991 года рождения, Т. В., 1990 года рождения, и М. М., 1972 года рождения, - переданы в следственную службу ГОМ №5 для дальнейшего разбирательства.



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