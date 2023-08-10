Смерть 23-летнего парня в Бостери — делом займется целевая спецгруппа

Ход следствия взял под контроль президент Садыр Жапаров.

В состав следственно-оперативной группы вошли наиболее подготовленные и опытные сотрудники областной милиции.

В УВД Иссык-Кульской области создана целевая следственно-оперативная группа для установления причины смерти 23-летнего жителя Таласской области, сообщила пресс-служба региональной милиции.

Отмечается, что в рамках досудебного производства по факту гибели молодого человека возле пансионата "Золотые пески" проводятся все необходимые мероприятия.

"В целях установления причины смерти назначены экспертизы. Официальное заключение еще не готово", — говорится в сообщении.

В состав целевой СОГ вошли наиболее подготовленные и опытные сотрудники следственной и оперативной служб центрального аппарата областной милиции. Они устанавливают очевидцев произошедшего. Ход досудебного производства контролируют руководство МВД и УВД региона.

6 августа в интернете появилось сообщение, что после драки на пляже пансионата "Золотые пески" скончался парень. По словам его старшего брата, после экспертизы в милиции сказали, что у погибшего был приступ эпилепсии. Теперь родные ищут свидетелей драки. Друзья умершего утверждают, что он не страдал эпилепсией, и требуют справедливого расследования.

Ход следствия взял под контроль президент Садыр Жапаров.

Sputnik