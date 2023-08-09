Депутат заявила о поддержке законопроекта о расчетах в сомах. Нацбанк опроверг

В Жогорку Кенеше заявили, что Национальный банк поддерживает законопроект о ведении расчетов только в сомах.

Но сам регулятор еще не определился со своей позицией и только изучает вопрос.

Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что депутат фракции «Ишеним» Айсаракан Абдибаева совместно с заместителем председателя Национального банка Кайыпом Куленбековым провели обсуждение по проекту закона «О национальной валюте Кыргызской Республики».

Законопроект вынесен на общественное обсуждение с 30 июня 2023 года.

Им предлагается усилить статус национальной валюты и ввести торговый оборот внутри страны исключительно с денежной единицей КР — сомом. А субъекты экономической деятельности, имеющие доход и расход в иностранной валюте, могут осуществлять торговую деятельность, связанную с экспортом и импортом, в иностранной валюте.

«В случае реализации законопроекта статус национальной валюты будет определяться этим законом, а выпуск банкнот и монет будет осуществляться только на территории Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Расчеты и платежи внутри государства, ценообразование товаров и услуг будут реализованы в национальной валюте.

«В ходе обсуждения заместитель председателя Национального банка Кайып Куленбеков выразил полную поддержку законопроекта Кыргызской Республики «О национальной валюте Кыргызской Республики» депутата Айсаракан Абдибаевой», — говорится в сообщении пресс-службы.

В самом же Национальном банке заявляют, что еще на представили свою позицию.

«Сейчас законопроект «О национальной валюте» находится на общественном обсуждении. В нем есть отдельные нормы, которые необходимо дополнить. Поэтому Нацбанк сейчас лишь рассматривает проект этого закона», — прокомментировали в НБ КР.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/272133/