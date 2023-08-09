Глава кабмина выделил 200 тысяч сомов детсаду Службы исполнения наказаний

Детский сад открылся после капитального ремонта и рассчитан на 240 детей.

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров принял участие в торжественном открытии ведомственного детского сада № 19 Службы исполнения наказаний. Об этом сообщает пресс-служба кабмина

Учреждение расположено в селе Молдовановка Чуйской области. Детский сад открылся после капитального ремонта и рассчитан на 240 детей.

Акылбек Жапаров от имени президента поздравил сотрудников пенитенциарной системы Кыргызстана с профессиональным праздником и отметил значимость работы сотрудников уголовно-исполнительной системы. Он также подчеркнул, что ранее финансирование уголовно-исполнительной системы осуществлялось по остаточному принципу.

«В 2015 году бюджет Службы исполнения наказаний составлял 900 миллионов сомов. За последние два года он увеличен до 3 миллиардов сомов. Средства направлены не только на повышение заработных плат и пенсий ветеранов, улучшение их жилищных условий, но и на передислокацию исправительных учреждения за пределы городов. Кроме того, руководством Министерства юстиции ведется работа по перестройке системы исполнения уголовных наказаний, внедряются электронные браслеты, действуют пробационный период и система штрафов. Кабинет министров всегда готов поддержать идеи, направленные на улучшение системы», — сказал Акылбек Жапаров.

Он осмотрел учебные кабинеты, коридоры, склад пищеблока, столовую и общую территорию детского сада.

На ремонтно-восстановительные и строительные работы было выделено около 30 миллионов сомов. Кроме того, глава кабинета министров выделил из своего резервного фонда 200 тысяч сомов на нужны детского сада.



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