За первые шесть месяцев 2023-го в КР доставили тела 297 кыргызстанцев

Доставка «груза 200» осуществляется Минсоцобеспечения и миграции при содействии зарубежных консульств КР.

Об этом «Азаттыку» сообщили в пресс-службе Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР.

А по данным Министерства иностранных дел КР, в прошлом году из-за рубежа на родину доставили тела 350 кыргызстанцев. Более 200 из них умерли в России.

В 2021 году в Кыргызстан транспортировали 540 «грузов 200», на что из госбюджета потратили 45 млн 270 тысяч сомов.

Доставка «груза 200» осуществляется Минсоцобеспечения и миграции при содействии зарубежных консульств КР.

Ранее в Жогорку Кенеше поднималась тема о том, что остро стоит вопрос бюрократии при получении помощи от государства для транспортировки на родину тел соотечественников, умерших за границей.

На сегодня более миллиона граждан КР будучи трудовыми мигрантами находятся в России. За последние 30 лет гражданство РФ получили более 650 тысяч кыргызстанцев.