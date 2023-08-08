ГКНБ КР: В Баткенской области пресечена незаконная деятельность по контрабандному экспорту бытовой техники

Бишкек, "Саясат.kg". Проводятся соответствующие мероприятия.

3 августа 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандой сотрудниками ГКНБ КР совместно с военнослужащими ПС ГКНБ пресечена незаконная деятельность по контрабандному вывозу бытовой техники на территорию соседней страны.

Так, при попытке контрабанды груза в виде бытовой техники на сумму 1 млн. 205 тыс. сомов задержана грузовая автомашина марки «Mercedes-Benz Sprinter», под управлением жителя с.Арка Жаны-Жерского а/а гражданина КР Б.А., 1988 г.р.

Указанный автомобиль с контрабандным грузом водворен на территорию ПОГЗ «Жаны-Жер». Данный факт задокументирован.

Проводятся соответствующие мероприятия.